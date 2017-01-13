Стреляли..? Происшествие в центре Новокузнецка (сюжет)

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На проспекте Пионерском в южной столице Кузбасса машину, в которой ехала съемочная группа корпункта областного канала в администрацию города, обстреляли неизвестные… Это лишь одна из версий произошедшего.

— Мы ехали с той стороны, проезжали прямо и, проезжая это место, произошел звук непонятный.

— Глухой.

— Осыпалось стекло.

— Мы затормозили буквально вот напротив павильона, рядышком, водитель сразу вышел, стал смотреть, что произошло. Первое — не поняли…

Время около 9 часов утра, вокруг ни души. Факт дорожно-транспортного происшествия исключается, ведь других участников движения не было. Сзади на пассажирском сидении – корреспондент Ирина Бахтина, она-то и попала под стеклянный дождь и лишь чудом не пострадала. Девушка успела снять на телефон последствия инцидента до того, как стекло окончательно разрушилось.

Ирина Бахтина, корреспондент телекана СТС-Кузбасс: «Видно место удара на фотографии, то ли от крохотной пули, то ли от маленького камня. Но, от камня, я думаю, не будет таких вот расходящихся кругов и такого количество трещин, и стекло высыпалось полностью на меня. Первая моя мысль, когда случилось это, этот звук пух, вот такой вот глухой, и первая моя мысль, я не думала про камень, я подумала про выстрел».

Конечно же, окончательную причину случившегося, что это — камень, пневматика или может, какие-то конструктивные неисправности, должны установить эксперты. Нам же удалось выяснить у жителей соседних домов, что подобное происшествие не первое. Во дворах неподалеку, например, были случаи, когда неизвестные стреляли по балконам и стеклам припаркованных машин. Тогда история закончилась отказом в возбуждении уголовного дела, правоохранители лишь предположили, что из окон стреляли подростки. Сегодня еще утром водитель тоже написал заявление в полицию. Его приняли. Место происшествия сотрудники правоохранительных органов осмотрели около 4 часов вечера.

Данил Пересадин, сотрудник пресс-службы управления МВД России пот городу Новокузнецку: «В настоящее время по данному заявления проводится проверка. Произведен осмотр места происшествия и транспортного средства. Устанавливается наличие на месте происшествия камеры видеонаблюдения. В ходе осмотра автомобиля следов выстрела не обнаружено. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством».