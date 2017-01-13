Задержали браконьеров, застреливших четырех косуль

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Участники рейда с поличным задержали двух браконьеров, которые застрелили косуль в Юргинском районе.

Как сообщает областной департамент по охране объектов животного мира, сотрудники департамента обнаружили в охотничьих угодьях возле д. Каип следы лыж и снегохода, а затем нашли зарывшегося в сугроб снегоходчика с частично разделанными тушами. Через час был задержан напарник снегоходчика, спрятавшийся от рейда в буреломе.

Проверка документов показала, что у охотников отсутствует разрешение на добычу косуль. Сами браконьеры оказались военнослужащими. Нарушители были задержаны вызванной на место происшествия полицией, у них изъяты два ружья и снегоход.

Ущерб природным ресурсам от убийства двух самцов и двух самок косули сибирской составил 320 тыс. рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 258 УК РФ «Незаконная охота», санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.