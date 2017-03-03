ЭКОНОМИКА: о вакансиях и проблемах малого бизнеса

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801 рабочее место предложили новокузнечанам на ярмарке вакансий. Она состоялась в Центре занятости населения в преддверии Международного женского дня, хотя вакансии были не только для представительниц прекрасного пола. Были на ярмарке 26 предприятий разных сфер: горнодобывающей, торговли, общепита, медицины, образования, здравоохранения.

На сегодняшний день в банке вакансий около 5 тысяч свободных рабочих мест. И примерно столько же человек стоит на учете в центре занятости. Сложнее всего найти работу юристам и экономистам. А вот строителей серьезно не хватает.

Лариса Поликанова, ведущий инспектор Центра занятости Новокузнецка: «Требуются не только рабочие специальности. Если обычно соотношение 70 к 30, то сейчас поровну. Нужны как рабочие, так и специалисты, и высококвалифицированные, и выпускники. Уровень зарплат сегодня на ярмарке достаточно широк от 8 до 60 тысяч. Это, как правило, руководители каких-то отделов на горнодобывающих предприятиях».

Большие проблемы малого бизнеса. В редакцию «10 канала» пожаловались предприниматели, которые занимают помещения на Кирова, 75. Это там, где расположена «Орбита». Говорят, что их хотят променять на сетевой магазин. Некоторые жители дома такому раскладу тоже не рады…

В Новокузнецке по итогам прошлого года насчитывается порядка 400 сетевых магазинов. Это сети в основном региональные и федеральные. Мелких магазинов в городе – около 800 и более 700 нестационарных торговых точек. Что касается товарооборота этой сферы, то за прошлый год торговля потеряла примерно 5%. А вот в общественном питании наоборот аналогичный прирост.

Светлана Поздеева, начальник управления потребительского рынка и развития предпринимательства: «По итогам 2016 года увеличение произошло по торговым площадям. Если оценивать торговые объекты, от 300 до тысячи объектов и ещё некоторое увеличение есть по торговым объектам свыше 500 кв. м., но это незначительное увеличение».